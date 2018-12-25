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В Ізраїлі схвалили законопроект для розпуску парламенту

Новини » Політика    25.12.2018 - 16:16
В Ізраїлі схвалили законопроект для розпуску парламенту
Фото: прапор Ізраїлю (minagro.gov.ua)

Засідання парламенту має відбутися 26 грудня

Міністерський комітет з законодавства Ізраїлю у вівторок, 25 грудня 2018, схвалив законопроект про розпуск парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Повідомляється, що це підготувало грунт для прийняття закону під час голосування на пленумі Кнесету (парламенту), який запланований на середу, 26 грудня 2018.

Законопроект був прийнятий після того, як лідери коаліції оголосили про проведення дострокових виборів у квітні 2019 року, які спочатку планувалися на листопад.

Раніше повідомлялося, що коаліція оголосила дату виборів у парламент Ізраїлю. Позачергові вибори в парламент Ізраїлю пройдуть 9 квітня 2019 року.

Раніше видання AFP повідомляло, що Нетаньяху призначить дострокові вибори. Але пізніше в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху спростували інформацію ЗМІ про те, що уряд прийняв рішення організувати дострокові вибори.

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