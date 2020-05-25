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Зеленский призвал Израиль ратифицировать соглашение о ЗСТ

Новости » Политика     25.05.2020 - 14:08
Зеленский призвал Израиль ратифицировать соглашение о ЗСТ
Фото: Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соглашение между странами было подписано почти полтора года тому назад

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство Израиля ратифицировать соглашения о зоне свободной торговли между странами. Данное соглашение было подписано сторонами еще 21 января 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что об этом Зеленский сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время телефонного разговора.

"Он (Зеленский - ред.) призвал израильскую сторону в кратчайшие сроки завершить ратификацию двустороннего соглашения о свободной торговле, подписанного 21 января 2019", - сообщили в ОП.

Также стороны обсудили возможные проекты для инвестирования со стороны Израиля в Украине. В частности, возможность участия израильской стороны в строительстве международного аэропорта в Черкассах и автодороги.

Напомним, во время визита президента Украины в Израиль в начале года, Зеленский обратился с просьбой к израильскому Кнессету ратифицировать соглашение о свободной торговле между странами.

Также в то время Зеленский потребовал урегулировать ситуацию с отказами во въезде украинцам в Израиль.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины УкраинаИзраильЗСТ
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