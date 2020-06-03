ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Ізраїлі назвали наступні кроки після ратифікації угоди про ЗВТ з Україною

Новини » Економіка     03.06.2020 - 09:26
В Ізраїлі назвали наступні кроки після ратифікації угоди про ЗВТ з Україною
Фото: Йоель Ліон (facebook.com/joel lion)

Після ратифікації сторони відкриють Офіси з інвестицій

Ізраїль планує якомога швидше ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Після ратифікації на території країн будуть відкриті Офіси з інвестицій і високих технологій.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив посол Ізраїлю Йоель Ліон.

Він зазначив, що такі офіси дозволять залучати інвесторів в обох країнах.

"Зараз у відносинах з Україною наше завдання - ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі. Зараз ця угода в Кнесеті (парламент Ізраїлю - ред), і ми будемо робити все від нас залежне, щоб вона була прийнята як можна швидше. Далі я сподіваюся, що Україна відкриє Офіс по інвестиціях та високим технологіям в Єрусалимі. Одночасно ми відкриємо такий же офіс в нашому посольстві в Києві. Це допоможе нашим зв'язкам, допоможе знаходити стартапи та інвесторів в обох країнах", - сказав Ліон.

Нагадаємо, угода про ЗВТ між Україною та Ізраїлем була підписана ще 21 січня 2019 року.

Після цього президент України Володимир Зеленський неодноразово звертався до ізраїльської сторони ратифікувати дану угоду.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України УкраїнаІзраїльЗВТ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся