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В Израиле коронавирусом заразился новорожденный

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 17:24
В Израиле коронавирусом заразился новорожденный
Иллюстративное фото (twitter.com/WHO_Europe)

Мальчик является самым молодым пациентом с коронавирусом в Израиле

В Израиле коронавирус подтвердили у новорожденного, которому всего лишь восемь дней. Об этом сообщает The Times of Israel.

Сообщается, что мальчик является самым молодым пациентом с коронавирусом в стране.

В понедельник мальчика госпитализировали в медицинский центр Вольфсона в Холоне с высокой температурой. После проведения диагностики, у младенца обнаружили вирус.

По словам врачей, мальчик в хорошем состоянии.

Его мать, у которой нет никаких симптомов вируса, также прошла тестирование и ожидает результатов. По словам врачей, она была с ним в изоляторе.

На данный момент в Израиле зафиксировано более 12 тысяч случаев COVID-19, 126 из них летальные.

Напомним, с 7 апреля в Израиле ввели новые ограничения для жителей в связи с распространением коронавируса. Так, гражданам запрещено покидать свои дома в связи с Песахом, который выпадает на 8-15 апреля.

Кроме того, ранее министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявлял о намерении постепенно закрывать израильские города на карантин для противодействия коронавирусу.

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