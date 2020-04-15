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В Ізраїлі коронавірусом заразився новонароджений

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 17:24
В Ізраїлі коронавірусом заразився новонароджений
Ілюстративне фото (twitter.com/WHO_Europe)

Хлопчик є наймолодшим пацієнтом з коронавірусом в Ізраїлі

В Ізраїлі коронавірус підтвердили у новонародженого, якому всього лише вісім днів. Про це повідомляє The Times of Israel.

Повідомляється, що хлопчик є наймолодшим пацієнтом з коронавірусом в країні.

В понеділок хлопчика госпіталізували в медичний центр Вольфсона в Холоні з високою температурою. Після проведення діагностики, у немовляти виявили вірус.

За словами лікарів, хлопчик в хорошому стані.

Його мати, у якої немає ніяких симптомів вірусу, також пройшла тестування і чекає результатів. За словами лікарів, вона була з ним в ізоляторі.

На даний момент в Ізраїлі зафіксовано понад 12 тисяч випадків COVID-19, 126 з них летальні.

Нагадаємо, з 7 квітня в Ізраїлі ввели нові обмеження для жителів у зв'язку з поширенням коронавірусу. Так, громадянам заборонено покидати свої будинки у зв'язку з Песахом, який випадає на 8-15 квітня.

Крім того, раніше міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілад Ердан заявляв про намір поступово закривати ізраїльські міста на карантин для протидії коронавірусу.

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