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В Израиле вводят карантин по всей стране

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 21:55
В Израиле вводят карантин по всей стране
Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

С 7 апреля 16:00 вводятся новые ограничения для жителей Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о введении карантина по всей территории страны из-за коронавируса. Об этом сообщает Times of Israel.

По его словам, с 16:00 вторника вводятся новые ограничения. Так, гражданам запрещено покидать свои дома в связи с Песахом, который выпадает на 8-15 апреля.

Кроме того, он сообщил, что Израиль может начать отменять некоторые ограничения после Пасхи и праздника Мимуна.

Нетаньяху также добавил, что Израиль намерен проводить 10 тысяч тестов в день, при этом сообщив, что страна уже тестирует больше, чем где-либо еще, на душу населения.

Напомним, ранее министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявлял о намерении постепенно закрывать израильские города на карантин для противодействия распространению коронавируса.

Кроме того, в Израиле запретили гражданам выходить из дома из-за коронавируса. Запрет на выход из дома без уважительной причины будет действовать в течение недели и может быть продлен.

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