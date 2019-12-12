В Израиле христианам из сектора Газа запретили посещать святые города в Рождество

Израиле не исключили возможность операции в секторе Газа в ответ на обстрелы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности пойти на проведение масштабной военной операции.

Как писало РБК-Украина, вечером 26 ноября израильская армия сообщила, что по территории Израиля запустили две ракеты из сектора Газа. Одну ракету сбили. После ракетного обстрела Авиация израильской армии атаковала несколько целей террористической организации ХАМАС в южной части сектора Газа. Перед этой атакой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал жесткий ответ на ракетный обстрел.