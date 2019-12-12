В Ізраїлі християнам із сектору Газа заборонили відвідувати святі міста в Різдво

Ізраїлі не виключили можливість операції в секторі Газа у відповідь на обстріл. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про готовність піти на проведення масштабної військової операції.

Як повідомляло РБК-Україна, увечері 26 листопада ізраїльська армія повідомила, що по території Ізраїлю запустили дві ракети з сектора Газа. Одну ракету збили. Після ракетного обстрілу Авіація ізраїльської армії атакувала декілька цілей терористичної організації ХАМАС у південній частині сектора Газа. Перед цією атакою прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв жорстку відповідь на ракетний обстріл.