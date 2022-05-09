В Израиле не будут проводить 9 мая публичных мероприятий, - посол

"Мэры основных городов откажутся отмечать (9 мая) этот праздник публично, государственное финансирование в этом году выделяться на это тоже не будет", - рассказал дипломат.

По словам Корнийчука, ограничатся только торжествами 10 мая в израильском парламенте (Кнессет), и мероприятием 9 мая на национальном кладбище - горе Герцля - с участием ветеранов, но без дипломатов других стран.

"Очень сдержанное празднование", - отметил он.

Посол добавил, что накануне украинская делегация работала над тем, чтобы донести до израильского истеблишмента, что "остальной мир отмечает этот день 8 мая, а не 9 мая, и также были многочисленные обращения израильских ветеранов, и наших обращений, посольства - к нам прислушались".