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В Ізраїлі не проводитимуть 9 травня публічних заходів, - посол

Фото: посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук (Yuval Erel / facebook.com/UkraineInIsrael)
Автор: Володимир Костирін

В Ізраїлі в основних містах вирішили не відзначати публічно 9 травня День Перемоги над нацизмом. У цей день зберуться ветерани на горі Герцля в західній частині Єрусалиму без іноземних дипломатів, а урочисті заходи проведуть лише 10 травня в Кнесеті, згідно із законодавством країни.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі телемарафону.

"Мери основних міст відмовляться відзначати (9 травня) це свято публічно, державне фінансування цього року виділятися на це теж не буде", - розповів дипломат.

За словами Корнійчука, обмежаться тільки урочистостями 10 травня в ізраїльському парламенті (Кнесет), і заходом 9 травня на національному кладовищі - горі Герцля - за участю ветеранів, але без дипломатів інших країн.

"Дуже стримане святкування", - зазначив він.

Посол додав, що напередодні українська делегація працювала над тим, щоб донести до ізраїльського істеблішменту, що "решта світу відзначає цей день 8 травня, а не 9 травня, і також були численні звернення ізраїльських ветеранів, і наших звернень, посольства - до нас прислухалися".

Раніше повідомлялося, що в Сумській області війська РФ під Глуховом розбомбили старе єврейське кладовище.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав євреїв найзапеклішими антисемітами. Заява глави МЗС РФ викликала гучний міжнародний скандал - РБК-Україна зібрало реакцію світової спільноти. Додамо, що за даними ізраїльських ЗМІ, в ході телефонної розмови Путін вибачився перед Бенетом за слова Лаврова. При цьому в Кремлі відмовляються це підтверджувати.

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Евгений КорнийчукІзраїль9 Мая