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Российская армия под Глуховом разбомбила старое еврейское кладбище, - глава Сумской ОВА

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Сумы, Воскресенье 08 мая 2022 23:44
Российская армия под Глуховом разбомбила старое еврейское кладбище, - глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий (Фото: facebook.com/dmytrozhyvytsky)
Автор: Константин Широкун

Сегодня российские военные разбомбили еврейское кладбище. Произошло это в Глуховской общине Шосткинского района Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Так в Сумской области прошел день памяти и примирения. Какое может быть примирение? Никогда. Только полная победа над фашизмом. Он не исчез, сегодня фашисты – это Россия", - отметил Живицкий.

Российская армия под Глуховом разбомбила старое еврейское кладбище, - глава Сумской ОВА

Напомним, что 1 марта под ракетную атаку попал мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве. Также в конце марта оккупационные войска во время очередных обстрелов разрушили мемориал памяти жертв Холокоста, который расположен в Дробицком Яру возле Харькова.

Также 1 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пытаясь объяснить необходимость "денацификации" Украины, сравнил президента Владимира Зеленского с Гитлером, у которого, по мнению Лаврова, также были еврейские корни. Кроме того, глава МИД РФ обвинил в антисемитизме самих евреев. За это высказывание Лаврова Владимиру Путину даже пришлось извиняться перед премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. Премьер Израиля их принял и поблагодарил главу Кремля за разъяснения.

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