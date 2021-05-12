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Израиль заявил об уничтожении объектов ХАМАС: они готовили запуск ракет по жилым домам

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Сектор Газа, Среда 12 мая 2021 14:58
Израиль заявил об уничтожении объектов ХАМАС: они готовили запуск ракет по жилым домам Фото: израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам террористической группировки ХАМАС в Секторе Газа. В результате удара была уничтожена установка для запуска ракет, а также ликвидирован один из террористических отрядов.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Мы только что уничтожили установку для запуска ракет ХАМАС, из которой собирались запустить 10 ракет по израильским семьям и домам в городах Ашдод и Ашкелон", - сообщили в Армии обороны.

Также ЦАХАЛ обнародовал кадры момента ликвидации террористического отряда. По информации израильских военных, отряд готовился запустить беспилотный летательный аппарат с взрывчаткой из Газы в Израиль.

Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла 10 мая в День Иерусалима. В первые дни обострения ситуации по израильским городам были выпущены более 200 ракет, что больше, чем за весь предыдущий год.

Ранее РБК-Украина подробнее писало об эскалации конфликта в Секторе Газа.

Отметим, Израиль объявил ЧП на границе с Газой, есть угроза проникновения ХАМАС.

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