Израиль заявил об уничтожении объектов ХАМАС: они готовили запуск ракет по жилым домам
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам террористической группировки ХАМАС в Секторе Газа. В результате удара была уничтожена установка для запуска ракет, а также ликвидирован один из террористических отрядов.
"Мы только что уничтожили установку для запуска ракет ХАМАС, из которой собирались запустить 10 ракет по израильским семьям и домам в городах Ашдод и Ашкелон", - сообщили в Армии обороны.
Также ЦАХАЛ обнародовал кадры момента ликвидации террористического отряда. По информации израильских военных, отряд готовился запустить беспилотный летательный аппарат с взрывчаткой из Газы в Израиль.
ОПЕРАТИВНЫЕ КАДРЫ: Это момент, когда мы ликвидировали террористический отряд, который готовился запустить беспилотный летательный аппарат с взрывчаткой из Газы в Израиль. pic.twitter.com/pYo7smZsuC— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 12, 2021
Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла 10 мая в День Иерусалима. В первые дни обострения ситуации по израильским городам были выпущены более 200 ракет, что больше, чем за весь предыдущий год.
Ранее РБК-Украина подробнее писало об эскалации конфликта в Секторе Газа.
Отметим, Израиль объявил ЧП на границе с Газой, есть угроза проникновения ХАМАС.