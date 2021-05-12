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Ізраїль заявив про знищення об'єктів ХАМАС: вони готували запуск ракет по житлових будинках

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Сектор Газа, Середа 12 травня 2021 14:58
Ізраїль заявив про знищення об'єктів ХАМАС: вони готували запуск ракет по житлових будинках Фото: ізраїльські військові завдали ударів по об'єктах ХАМАС в Секторі Газа (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по об'єктах терористичного угруповання ХАМАС у Секторі Газа. В результаті удару була знищена установка для запуску ракет, а також ліквідований один з терористичних загонів.

Про це повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю.

"Ми тільки що знищили установку для запуску ракет ХАМАС, з якої збиралися запустити 10 ракет по ізраїльським сім'ям і будинкам в містах Ашдод і Ашкелон", - повідомили в Армії оборони.

Також ЦАХАЛ оприлюднив кадри моменту ліквідації терористичного загону. За інформацією ізраїльських військових, загін готувався запустити безпілотний літальний апарат з вибухівкою з Гази в Ізраїль.

Нагадавши, ескалація конфлікту між Ізраїлем і Палестиною сталася 10 травня в день Єрусалиму. У перші дні загострення ситуації по ізраїльських містах були випущені більше 200 ракет, що більше, ніж за весь попередній рік.

Раніше РБК-Україна детальніше писало про ескалацію конфлікту в Секторі Газа.

Відзначити, Ізраїль оголосив НП на кордоні з Газою, є загроза проникнення ХАМАС.

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