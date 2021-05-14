Израиль заявил об уничтожении в Газе нескольких групп ХАМАСа, причастных к обстрелам

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении нескольких групп ХАМАСа в Секторе Газа . Военные отметили, что уничтоженные группы причастны к ракетным обстрелам Израиля.

Также военные обнародовали видео попадания по группе ХАМАС на севере Газы, которые также готовились к запуску ракет по Израилю.

Израильские военные отметили, что авиация нанесла удар по группе террористов в районе Шаджайя, на окраине города Газа. Атакованные боевики ХАМАС готовились к обстрелу целей на территории Израиля с помощью противотанковых ракет.

Напомним, между Израилем и Палестиной ситуация обострилась 10 мая. С тех пор ХАМАС из сектора Газа выпустил по Израилю более 2 тысяч ракет, в ответ израильские военные начали операцию "Страж стен".

Как писало РБК-Украина, в ночь с 13 на 14 мая из Газы по Израилю выпустили около 200 ракет. В то же время наземные войска Израиля стали наносить удары по Сектору Газа.

Как позже объяснили в Армии обороны Израиля, речь идет об обстрелах из наземной артиллерии, физически наземные силы на территорию Газы не заходили.