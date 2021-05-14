Ізраїль заявив про знищення в Газі декількох груп ХАМАСу, причетних до обстрілу

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про знищення кількох груп ХАМАСу в Секторі Газа. Військові зазначили, що знищені групи причетні до ракетного обстрілу Ізраїлю.

Про це повідомляє прес-служба ЦАХАЛ.

Ізраїльські військові зазначили, що авіація завдала удару по групі терористів в районі Шаджайя, на околиці міста Газа. Атаковані бойовики ХАМАС готувалися до обстрілу цілей на території Ізраїлю за допомогою протитанкових ракет. Також військові оприлюднили відео попадання по групі ХАМАС на півночі Гази, які також готувалися до запуску ракет по Ізраїлю.