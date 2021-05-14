В Газе обновили данные о погибших в результате конфликта с Израилем

Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, обновило данные о погибших в результате военного конфликта между Палестиной и Израилем . По информации палестинской стороны, погибли 119 человек.

В свою очередь в Израиле заявляют, что большинство жертв являются членами террористических групп или ошибочных обстрелов со стороны ХАМАС, ракеты которых приземлились внутри сектора.

По данным Газы, среди убитых 27 несовершеннолетних. Также еще 600 человек получили ранения.

Напомним, 10 мая между Израилем и Палестиной обострилась ситуация. С тех пор ХАМАС из сектора Газа выпустил по Израилю более 2 тысяч ракет, в ответ израильские военные начали операцию "Страж стен".

Как писало РБК-Украина, в ночь с 13 на 14 мая из Газы по Израилю выпустили около 200 ракет. В то же время наземные войска Израиля стали наносить удары по Сектору Газа.

Как позже объяснили в Армии обороны Израиля, речь идет об обстрелах из наземной артиллерии, физически наземные силы на территорию Газы не заходили.