В Газе обновили данные о погибших в результате конфликта с Израилем
Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, обновило данные о погибших в результате военного конфликта между Палестиной и Израилем. По информации палестинской стороны, погибли 119 человек.
Об этом сообщает The Time Of Israel.
По данным Газы, среди убитых 27 несовершеннолетних. Также еще 600 человек получили ранения.
В свою очередь в Израиле заявляют, что большинство жертв являются членами террористических групп или ошибочных обстрелов со стороны ХАМАС, ракеты которых приземлились внутри сектора.
Напомним, 10 мая между Израилем и Палестиной обострилась ситуация. С тех пор ХАМАС из сектора Газа выпустил по Израилю более 2 тысяч ракет, в ответ израильские военные начали операцию "Страж стен".
Как писало РБК-Украина, в ночь с 13 на 14 мая из Газы по Израилю выпустили около 200 ракет. В то же время наземные войска Израиля стали наносить удары по Сектору Газа.
Как позже объяснили в Армии обороны Израиля, речь идет об обстрелах из наземной артиллерии, физически наземные силы на территорию Газы не заходили.