Израиль заявил о ликвидации командиров кибер-войск ХАМАСа

В ходе конфликта Израиля и Палестины в результате точечных ударов ликвидированы командиры палестинских формирований, в том чисел кибер-подразделения ХАМАСа. Также в секторе Газа атакованы автомобили, перевозившие противотанковые ракеты.
Об этом пишет newsru.co.il со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.
Сообщается, что некоторое время назад в результате точечных ударов по целям в секторе Газа были уничтожены командиры бригады Газы и кибер-подразделения ХАМАСа.
Также израильская армия уничтожила подразделение "Батальона Саджайя". По данным палестинской стороны, с начала обострения конфликта погибли 53 жителя сектора Газа.
На данный момент продолжаются массированные обстрелы юга Израиля. Сигналы тревоги непрерывно звучат в Ашдоде, Ашкелоне и населенных пунктах возле сектора Газа.
Напомним, ранее Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа. В результате уничтожена установка для запуска ракет, а также ликвидирован один из отрядов.
Министр обороны Израиля Бени Ганц сегодня заявил, что армия продолжит наносить удары до достижения полной "тишины".