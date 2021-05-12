UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Израиль заявил о ликвидации командиров кибер-войск ХАМАСа

Автор: РБК-Украина

В ходе конфликта Израиля и Палестины в результате точечных ударов ликвидированы командиры палестинских формирований, в том чисел кибер-подразделения ХАМАСа. Также в секторе Газа атакованы автомобили, перевозившие противотанковые ракеты.

Об этом пишет newsru.co.il со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

Сообщается, что некоторое время назад в результате точечных ударов по целям в секторе Газа были уничтожены командиры бригады Газы и кибер-подразделения ХАМАСа.

Также израильская армия уничтожила подразделение "Батальона Саджайя". По данным палестинской стороны, с начала обострения конфликта погибли 53 жителя сектора Газа.

На данный момент продолжаются массированные обстрелы юга Израиля. Сигналы тревоги непрерывно звучат в Ашдоде, Ашкелоне и населенных пунктах возле сектора Газа.

Напомним, ранее Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа. В результате уничтожена установка для запуска ракет, а также ликвидирован один из отрядов.

Министр обороны Израиля Бени Ганц сегодня заявил, что армия продолжит наносить удары до достижения полной "тишины".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Сектор ГазаИзраильПалестина