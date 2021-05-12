Израиль заявил о ликвидации командиров кибер-войск ХАМАСа

В ходе конфликта Израиля и Палестины в результате точечных ударов ликвидированы командиры палестинских формирований, в том чисел кибер-подразделения ХАМАСа. Также в секторе Газа атакованы автомобили, перевозившие противотанковые ракеты.

Об этом пишет newsru.co.il со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

Сообщается, что некоторое время назад в результате точечных ударов по целям в секторе Газа были уничтожены командиры бригады Газы и кибер-подразделения ХАМАСа.

Также израильская армия уничтожила подразделение "Батальона Саджайя". По данным палестинской стороны, с начала обострения конфликта погибли 53 жителя сектора Газа.

На данный момент продолжаются массированные обстрелы юга Израиля. Сигналы тревоги непрерывно звучат в Ашдоде, Ашкелоне и населенных пунктах возле сектора Газа.