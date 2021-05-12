RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ізраїль заявив про ліквідацію командирів кібер-військ ХАМАСу

Автор: РБК-Україна

В ході конфлікту Ізраїлю і Палестини в результаті точкових ударів ліквідовані командири палестинських формувань, в тому числі кібер-підрозділу ХАМАСу. Також в секторі Газа атаковані автомобілі, що перевозили протитанкові ракети.

Про це пише newsru.co.il з посиланням на прес-службу Армії оборони Ізраїлю.

Повідомляється, що деякий час тому в результаті точкових ударів по цілях в секторі Газа були знищені командири бригади гази і кібер-підрозділу ХАМАСу.

Також ізраїльська армія знищила підрозділ "Батальйону Саджайя". За даними палестинської сторони, з початку загострення конфлікту загинули 53 жителі сектора Газа.

На даний момент тривають масовані обстріли півдня Ізраїлю. Сигнали тривоги безперервно звучать в Ашдоді, Ашкелоні і населених пунктах біля сектора Газа.

Нагадаємо, раніше Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктах угруповання ХАМАС в секторі Газа. В результаті знищено установку для запуску ракет, а також ліквідовано один із загонів.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц сьогодні заявив, що армія продовжить завдавати ударів до досягнення повної "тиші".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сектор ГазаІзраїльПалестина