Ізраїль заявив про ліквідацію командирів кібер-військ ХАМАСу

В ході конфлікту Ізраїлю і Палестини в результаті точкових ударів ліквідовані командири палестинських формувань, в тому числі кібер-підрозділу ХАМАСу. Також в секторі Газа атаковані автомобілі, що перевозили протитанкові ракети.
Про це пише newsru.co.il з посиланням на прес-службу Армії оборони Ізраїлю.
Повідомляється, що деякий час тому в результаті точкових ударів по цілях в секторі Газа були знищені командири бригади гази і кібер-підрозділу ХАМАСу.
Також ізраїльська армія знищила підрозділ "Батальйону Саджайя". За даними палестинської сторони, з початку загострення конфлікту загинули 53 жителі сектора Газа.
На даний момент тривають масовані обстріли півдня Ізраїлю. Сигнали тривоги безперервно звучать в Ашдоді, Ашкелоні і населених пунктах біля сектора Газа.
Нагадаємо, раніше Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктах угруповання ХАМАС в секторі Газа. В результаті знищено установку для запуску ракет, а також ліквідовано один із загонів.
Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц сьогодні заявив, що армія продовжить завдавати ударів до досягнення повної "тиші".