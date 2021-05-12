Ізраїль заявив про ліквідацію командирів кібер-військ ХАМАСу

В ході конфлікту Ізраїлю і Палестини в результаті точкових ударів ліквідовані командири палестинських формувань, в тому числі кібер-підрозділу ХАМАСу. Також в секторі Газа атаковані автомобілі, що перевозили протитанкові ракети.

Про це пише newsru.co.il з посиланням на прес-службу Армії оборони Ізраїлю.

Повідомляється, що деякий час тому в результаті точкових ударів по цілях в секторі Газа були знищені командири бригади гази і кібер-підрозділу ХАМАСу.

Також ізраїльська армія знищила підрозділ "Батальйону Саджайя". За даними палестинської сторони, з початку загострення конфлікту загинули 53 жителі сектора Газа.

На даний момент тривають масовані обстріли півдня Ізраїлю. Сигнали тривоги безперервно звучать в Ашдоді, Ашкелоні і населених пунктах біля сектора Газа.