Израиль временно прервал поставки топлива в сектор Газа

Решение действует до 22 июля

В связи с непрекращающимися нападениями с территории палестинского анклава власти Израиля 17 июля временно прервали поставки топлива в сектор Газа. Об этом сообщил министр обороны Израиля Авигдор Либерман, передает издание DW.

Указано, что Израиль закрыл КПП "Керем-Шалом", который является единственным грузовым переходом на границе с сектором Газа, для провоза газа и горючего.

Отмечается, что решение действует до 22 июля, оно было принято в согласовании с армейским командованием.

Также сообщается, что гуманитарные поставки, включая медикаменты и продукты питания, будут пропускаться в сектор Газа после утверждения поставок на индивидуальной основе.

Кроме того, Израиль опять сократил зону рыболовства для сектора Газа в акватории Средиземного моря с 6 до 3 морских миль (в пересчете с более 11 км до менее 6 км).

Напомним, 16 июля в Израиле заявили о новой ракетной атаке палестинских группировок. В ответ на атаку израильская армия нанесла удар по ряду объектов ХАМАС.

Как писало РБК-Украина, армия Израиля провела воздушные удары по целям экстремистского движения "Хамас" в секторе Газа, которые стали самыми массовыми в дневное время на этой части палестинских территорий с 2014 года. Отмечалось, что удары были осуществлены в ответ на различные террористические акты, устроенные террористической организацией "Хамас", целью которых были мирные жители Израиля.