Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет из сектора Газа
Одна из выпущенных палестинцами ракет была перехвачена системой противоракетной обороны "Железный купол"
В Израиле заявили о новой ракетной атаке палестинских группировок, в ответ на которую израильские военные нанесли удар по ряду объектов ХАМАС. Об этом сообщили вооруженные силы Израиля в Twitter.
Израильские военные сообщили, что, несмотря на договоренность о прекращении огня, палестинские группировки в секторе Газа выпустили две ракеты в сторону Израиля в ночь на воскресенье, 15 июля.
Одна из выпущенных ракет была перехвачена системой противоракетной обороны "Железный купол".
"В сторону Израиля было запущено две ракеты. Система "Железный купол" перехватила одну из ракет", - говорится в сообщении.
Following reports regarding sirens in Sderot, two rockets were launched from Gaza towards Israel. The Iron Dome aerial defense system intercepted one of the rockets pic.twitter.com/YJQLdQizJR— IDF (@IDFSpokesperson) July 14, 2018
В ответ на новую атаку израильские военные нанесли авиаудары по ряду объектов боевиков ХАМАС в секторе Газа, одной из целей стал тренировочный центр террористов.
Напомним, 14 июля Израиль и вооруженные группировки сектора Газа договорились о перемирии.