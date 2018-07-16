Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет из сектора Газа

Новости Происшествия 16.07.2018 - 01:03
Иллюстративное фото: авиаудар (webscreenshot youtube)
Иллюстративное фото: авиаудар (webscreenshot youtube)

Одна из выпущенных палестинцами ракет была перехвачена системой противоракетной обороны "Железный купол"

В Израиле заявили о новой ракетной атаке палестинских группировок, в ответ на которую израильские военные нанесли удар по ряду объектов ХАМАС. Об этом сообщили вооруженные силы Израиля в Twitter.

Израильские военные сообщили, что, несмотря на договоренность о прекращении огня, палестинские группировки в секторе Газа выпустили две ракеты в сторону Израиля в ночь на воскресенье, 15 июля.

Одна из выпущенных ракет была перехвачена системой противоракетной обороны "Железный купол".

"В сторону Израиля было запущено две ракеты. Система "Железный купол" перехватила одну из ракет", - говорится в сообщении.

В ответ на новую атаку израильские военные нанесли авиаудары по ряду объектов боевиков ХАМАС в секторе Газа, одной из целей стал тренировочный центр террористов.

Напомним, 14 июля Израиль и вооруженные группировки сектора Газа договорились о перемирии.

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Теги:  Сектор Газа,  ХАМАС,  Израиль  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС