Израиль нанес самый массовый дневной удар по сектору Газа с 2014, погибли двое подростков

В результате удара погибли 15 и 16-летний подростки

Армия Израиля провела воздушные удары по целям экстремистского движения "Хамас" в секторе Газа, которые стали самыми массовыми в дневное время на этой части палестинских территорий с 2014 года, передает издание "Радио Свобода".

В частности, один из ударов поразил около 40 целей.

This is our reality: 90 rockets and mortar shells fired at Israel in less than 24 hours pic.twitter.com/tMZAeEgj75 — IDF (@IDFSpokesperson) July 14, 2018

"По сообщению, целями ударов стали лагеря обучение ведению городского боя, состав вооружений, учебные комплексы, командные центры, офисы, связанные с экстремистами и тому подобное. В частности, последний на данный момент из этих ударов, третий за день, поразил около 40 целей, среди которых тоннели, комплексы производства вооружений и штаб батальона "Хамас", - сообщает издание.

Военные Израиля отмечают, что удары были осуществлены в ответ на различные террористические акты, устроенные террористической организацией "Хамас", целью которых были гражданские жители Израиля и которые нарушили суверенитет государства.

Подчеркнем, издание Daily Sabah сообщает, что в результате авиаудара Израиля по сектору Газа погибли два подростка. Погибшим было 15 и 16 лет, они находились в здании на севере Газы, которое попало под атаку. Кроме того, 15 человек в разных частях города получили ранения.

Напомним, в конце июня сообщалось, что на границе Израиля с сектором Газа двое палестинцев погибли и еще 415 человек получили ранения в результате столкновений между протестующими и военными.