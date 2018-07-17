Ізраїль тимчасово припинив поставки палива в сектор Газа

Рішення діє до 22 липня

У зв'язку з безперервними нападами з території палестинського анклаву влада Ізраїлю 17 липня тимчасово припинила поставки палива в сектор Газа. Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман, передає видання DW.

Зазначено, що Ізраїль закрив КПП "Керем-Шалом", який є єдиним вантажним переходом на кордоні з сектором Газа, для провезення газу і пального.

Відзначається, що рішення діє до 22 липня, воно було прийнято відповідно до армійським командуванням.

Також повідомляється, що гуманітарні поставки, включаючи медикаменти і продукти харчування, будуть пропускатися у сектор Газа після затвердження поставок на індивідуальній основі.

Крім того, Ізраїль знову скоротив зону рибальства для сектора Газа в акваторії Середземного моря з 6 до 3 морських миль (у перерахунку з більш 11 км до менше 6 км).

Нагадаємо, 16 липня в Ізраїлі заявили про нову ракетну атаку палестинських угруповань. У відповідь на атаку ​​ізраїльська армія завдала удар по ряду об'єктів ХАМАС.

Як писало РБК-Україна, армія Ізраїлю провела повітряні удари по цілях екстремістського руху "Хамас" у секторі Газа, які стали наймасовішими у денний час на цій частині палестинських територій з 2014 року. Зазначалося, що удари були здійснені у відповідь на різні терористичні акти, влаштовані терористичною організацією "Хамас", метою яких були мирні жителі Ізраїлю.