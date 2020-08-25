Израиль ударил по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

Израильские танки поразили военные позиции и подземную инфраструктуру ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Атаки израильской армии стали ответом на запуск оттуда воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой.
Об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства в Twitter.
"В ответ на запущенные сегодня из Газы в сторону Израиля воздушные шары со взрывчаткой наши танки и летательные аппараты поразили военные позиции и подземную инфраструктуру террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении армии.
Напомним, 18 августа Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа.
Ранее 13 августа армия обороны Израиля нанесла удары по ряду объектов правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС. Удар сделали в ответ на запуск воздушных шаров с взрывчаткой.
Также РБК-Украина писало, что 2 августа военизированные формирования, находящиеся на территории сектора Газа, выпустили ракету в сторону территории Израиля; ее перехватила система противовоздушной обороны "Железный щит".
Кроме того, Израиль атаковал военные объекты на территории Сирии в ответ на обстрел Голанских высот.