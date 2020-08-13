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Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа

Израиль, Четверг 13 августа 2020 06:27
Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа
Фото: израильская военная авиация (flickr.com/idfonline)
Автор: Инна Собора

Атаку осуществили в ответ на действия в течении недели

Армия обороны Израиля нанесла удары по ряду объектов правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС. Удар сделали в ответ на запуск воздушных шаров с взрывчаткой.

Об этом говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Отмечается, что были атакованы комплекс военно-морских сил ХАМАС, подземная инфраструктура и наблюдательные пункты террористической организации ХАМАС.

"Нападение было совершено в ответ на взрывы взрывных и зажигательных аэростатов из сектора Газа на израильскую территорию за последнюю неделю", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 августа военизированные формирования, находящиеся на территории сектора Газа, выпустили ракету в сторону территории Израиля; ее перехватила система противовоздушной обороны "Железный щит".

Также РБК-Украина писало, что Израиль атаковал военные объекты на территории Сирии в ответ на обстрел Голанских высот.

Кроме того, Израиль обстрелял объекты военизированного формирования ХАМАС на территории сектора Газа; Израиль обвинил ХАМАС в запуске трех ракет в сторону израильской территории.

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