Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа

Атаку осуществили в ответ на действия в течении недели
Армия обороны Израиля нанесла удары по ряду объектов правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС. Удар сделали в ответ на запуск воздушных шаров с взрывчаткой.
Об этом говорится в заявлении ведомства в Twitter.
Отмечается, что были атакованы комплекс военно-морских сил ХАМАС, подземная инфраструктура и наблюдательные пункты террористической организации ХАМАС.
"Нападение было совершено в ответ на взрывы взрывных и зажигательных аэростатов из сектора Газа на израильскую территорию за последнюю неделю", - говорится в сообщении.
Напомним, 2 августа военизированные формирования, находящиеся на территории сектора Газа, выпустили ракету в сторону территории Израиля; ее перехватила система противовоздушной обороны "Железный щит".
Также РБК-Украина писало, что Израиль атаковал военные объекты на территории Сирии в ответ на обстрел Голанских высот.
Кроме того, Израиль обстрелял объекты военизированного формирования ХАМАС на территории сектора Газа; Израиль обвинил ХАМАС в запуске трех ракет в сторону израильской территории.