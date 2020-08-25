Ізраїль ударив по об'єктах ХАМАС в секторі Газа у відповідь на запуск куль з вибухівкою

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала серію ударів по об'єктах руху ХАМАС в секторі Газа. Атаки ізраїльської армії стали відповіддю на запуск звідти повітряних куль з прикріпленою до них вибухівкою.

Про це повідомила прес-служба ізраїльського оборонного відомства в Twitter.

"У відповідь на запущені сьогодні з Гази в бік Ізраїлю повітряні кулі з вибухівкою наші танки і літальні апарати вразили військові позиції і підземну інфраструктуру терористичної організації ХАМАС в секторі Газа", - йдеться в повідомленні армії.

Нагадаємо, 18 серпня Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах ХАМАС в секторі Газа.

Раніше 13 серпня армія оборони Ізраїлю завдала ударів по ряду об'єктів правлячого в секторі Газа палестинського руху ХАМАС. Удар зробили у відповідь на запуск повітряних куль з вибухівкою.

Також РБК-Україна писало, що 2 серпня воєнізовані формування, що знаходяться на території сектора Газа, випустили ракету в бік території Ізраїлю; її перехопила система протиповітряної оборони "Залізний щит".

Крім того, Ізраїль атакував військові об'єкти на території Сирії у відповідь на обстріл Голанських висот.