Израиль атаковал военные цели в Сирии в ответ на обстрел Голанских высот

Фото: израильский военный вертолет (idf.il)

Удары с воздуха нанесены по наблюдательным вышкам и разведобъектам на территории сирийских военных частей

Военная авиация Израиля нанесла удар по военным целям в Сирии. В ЦАХАЛе заявили, что это ответ на дневную стрельбу по территории Голанских высот.

Об этом в Twitter сообщила Армия обороны Израиля.



"Ранее сегодня боеприпасы были выпущены из Сирии в сторону Израиля. В ответ наш самолет нанес удар по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооруженным силам. Ответим на любое нарушение суверенитета Израиля", - говорится в сообщении.

Как уточняет 9tv.co.il со ссылкой на ЦАХАЛ, израильские боевые вертолеты атаковали несколько военных целей сирийской армии, расположенных на юге Сирии, в ответ на обстрел Голанских высот.

Удары с воздуха нанесены по наблюдательным вышкам и разведывательным объектам на территории сирийских военных частей.

В районе Голанских высот днем 24 июля прогремело несколько мощных взрывов. Осколками нанесен ущерб одному зданию и припаркованному рядом с ним автомобилю в деревне на израильско-сирийской границе.

Как уточнили в Армии обороны Израиля, взрывы произошли на сирийской стороне Голанских высот. По всей вероятности, речь идет о минометном обстреле, который осуществила одна из воюющих в Сирии сторон.

Возможно также, что речь идет о падении снарядов сирийских сил ПВО, открывших огонь по израильскому БПЛА.

Напомним, 25 марта 2020 Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами; ряд европейских и арабских страны выступили с критикой этого решения.

В июне Нетаньяху пообещал построить и назвать первое израильское поселение на этих высотах в честь Трампа .

Голанские высоты - спорная территория на границе Израиля с Сирией. В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль взял под контроль большую часть Голанских высот и удерживает территории до сих пор. Совет безопасности ООН признает эту территорию сирийской.