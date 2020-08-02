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Израиль перехватил выпущенную из сектора Газа ракету

Сектор Газа, Воскресенье 02 августа 2020 22:46
Израиль перехватил выпущенную из сектора Газа ракету
Фото: запуск ракеты (flickr.com Gil Cohen Magen)
Автор: Дмитрий Левицкий

На юге Израиля раздавался сигнал тревоги

Военизированные формирования, находящиеся на территории сектора Газа, выпустили ракету в сторону территории Израиля. Ракету перехватила система противовоздушной обороны "Железный щит".

Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

Откуда именно был осуществлен обстрел, израильские военные не уточнили. Также неизвестно, нанесла ли армия Израиля ответный удар.

Напомним, ранее в Израиле объявили чрезвычайное положение на севере страны из-за перестрелки на границе с Ливаном; на границе заметили несколько групп боевиков.

Также РБК-Украина писало, что Израиль атаковал военные объекты на территории Сирии в ответ на обстрел Голанских высот.

Кроме того, Израиль обстрелял объекты военизированного формирования ХАМАС на территории сектора Газа; Израиль обвинил ХАМАС в запуске трех ракет в сторону израильской территории.

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