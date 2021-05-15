UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Израиль предупредил жителей высотки в Газе о готовящемся ударе

Автор: РБК-Украина

Израиль предупредил о готовящемся ударе по еще одному высотному зданию в Газе. Находящимся в башне людям дали час, чтобы покинуть высотку.

Об этом сообщает Times of Israel.

По данным издания, удар будет нанесен по башне "Аль-Джаля", где расположены, в том числе, офисы различных СМИ. Израиль дал час на то, чтобы все находящиеся в высотном здании покинули его. Начата срочная эвакуация.

Это уже четвертое высотное здание в Газе, ставшая на этой неделе целью ударов со стороны израильских военных. В Израиле заявляли, что высотные сооружения используются в качестве офисов, штабов или складов вооружений палестинской группировки ХАМАС.

Напомним, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе около 40 детей.

Отметим, в политическом руководстве палестинской группировки ХАМАС объявили о готовности прекратить обстреливать территорию Израиля. Однако израильские власти на это предложение не отреагировали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Сектор ГазаконфликтобстрелИзраиль