Ізраїль попередив жителів висотки в Газі про підготовлюваний удар

Ізраїль попередив про підготовлюваний удар по ще одній висотній будівлі в Газі. Людям, що знаходяться у вежі, дали годину, щоб покинути висотку.

За даними видання, удар буде завдано по вежі "Аль-Джаля", де розташовані, в тому числі офіси різних ЗМІ. Ізраїль дав годину на те, щоб всі знаходяться у висотній будівлі покинули його. Розпочато термінову евакуацію.

Це вже четверта висотна будівля в газі, що стала на цьому тижні метою ударів з боку ізраїльських військових. В Ізраїлі заявляли, що висотні споруди використовуються в якості офісів, штабів або складів озброєнь палестинського угруповання ХАМАС.