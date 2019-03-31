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Ізраїль відповів на ракетну атаку з сектора Гази танковим обстрілом

Новини » Промисловість    31.03.2019 - 04:57
Ізраїль відповів на ракетну атаку з сектора Гази танковим обстрілом
Фото: армія Ізраїлю (facebook.com idfonline)

Армія оборони Ізраїлю зафіксувала п'ять пусків ракет із сектора Гази

Ізраїльські військові зафіксували запуски п'яти ракет по території Ізраїлю з сектора Газа в суботу, 30 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

Про руйнування або постраждалих ізраїльська сторона не повідомила.

"П'ять ракетних пусків зафіксовані з сектора Газb по ізраїльській території", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Армія оборони Ізраїлю заявила про атаку по позиціях ХАМАС у секторі Гази, їх обстріляли з танків.

"Танки Армії оборони Ізраїлю щойно атакували ряд позицій терористичної організації ХАМАС у секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл із сектора Газа ізраїльської території", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Товариство Червоного Хреста Палестини повідомило, що в результаті сутичок із ізраїльськими військовими на кордоні сектора Гази загинули 2 демонстрантів, ще понад 100 отримали поранення.

Водночас в ізраїльській армії повідомили, що на ділянках кордону між сектором Гази та Ізраїлем 30 березня зібралося близько 40 тисяч демонстрантів, вони підпалювали шини і кидали каміння та вибухові предмети в бік ізраїльських військових.

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