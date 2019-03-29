Нетаньяху заявил о готовности провести масштабную операцию в секторе Газа

Фото: Биньямин Нетаньяху (facebook.com-Netanyahu)

В Газе организаторы объявили о планах провести массовый протест в субботу вдоль границы

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после ракетного обстрела Израиля заявил, что для противодействия эскалации насилия его страна готова провести крупномасштабную операцию в отношении сектора Газа. Об этом сообщает Reuters.

В Газе организаторы объявили о планах провести массовый протест в субботу вдоль границы, чтобы отметить годовщину еженедельных демонстраций, на которых израильские войска, по данным медиков Газа, уже убили около 200 палестинцев.

"Все израильтяне должны знать, что если будет нужна широкомасштабная кампания, мы начнем ее самым решительным и безопасным образом, после того, как исчерпаем все другие возможности", - сказал Нетаньяху после посещения границы с сектором Газа и встречи с израильскими военными командирами.

Напомним, на этой неделе палестинское движение ХАМАС выпустило десятки ракет по израильским гражданским лицам.

РБК-Украина писало, что 25 марта 2019 из сектора Газа впервые за 5 лет обстреляли центральную часть Израиля. В результате ракетного обстрела в Израиле пострадали шесть человек. В связи с этим произошел военный конфликт между Израилем и сектором Газа.

После этого представители палестинского движения ХАМАС при посредничестве Египта договорились с Израилем о прекращении огня на границе с сектором Газа. Стороны уже нарушили эту договоренность.