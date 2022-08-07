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Израиль объявил о нейтрализации военного руководства "Исламского джихада"

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Израиль, Воскресенье 07 августа 2022 05:09
Израиль объявил о нейтрализации военного руководства "Исламского джихада" Фото: последствия ударов в секторе Газа (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла успешный удар по объектам радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа и "нейтрализовала" высокопоставленное военное руководство группировки, Такие данные привел начальник оперативного управления израильской армии, генерал-майор Одед Басиок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Высокопоставленное руководство военного крыла "Исламского джихада" в Газе нейтрализовано, заявил Басиок, не пояснив, что именно означает термин "нейтрализовано". Каких-либо подтверждений со стороны группировки пока не последовало.

Израиль проводит операцию "Рассвет"

Конфликт обострился 1 августа после того, как израильские военные арестовали лидера "Исламского джихада" на Западном берегу реки Иордан Бассема Саади. После этого Израиль объявил о начале операции "Рассвет" и нанес воздушные удары по целям в секторе Газа. По словам премьер-министра Израиля Яира Лапида, удары ЦАХАЛа сорвали атаку на Израиль, которую поддерживаемая Ираном группировка планировала провести в ответ на арест Саади.

В армии Израиля заявили, что воздушная операция в секторе Газа продлится неделю. Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал приказ о призыве до 25 тысяч резервистов для "оперативных целей".

Совбез ООН собирает закрытое заседание

В понедельник, 8 августа, обострение конфликта будет обсуждаться на заседании Совбеза ООН, сообщает агентство dpa со ссылкой на неназванных собеседников из дипломатических кругов. Заседание пройдет в закрытом режиме. Оно собрано по инициативе Объединенных Арабских Эмиратов, Ирландии, Франции, Норвегии и Китая.

Госдеп США поддержал право Израиля на самооборону

В Госдепартаменте США заявили, что полностью поддерживают право Израиля на самооборону. В то же время официальный Вашингтон призвал стороны избегать дальнейшей эскалации.

Напомним, Израиль 5 августа начал операцию "Рассвет". Армия обороны нанесла ответные удары по террористическим объектам в секторе Газа.

В свою очередь "Исламский джихад" начал обстрелы израильских общин на юге и в центре страны. За сутки из сектора Газа выпустили около 350 ракет.

К слову, Египет предложил организовать перемирие между Израилем и исламистами, но последние отказались.

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