Израиль объяснил удар по башне в Газе: там был штаб военной разведки ХАМАС

Армия обороны Израиля объяснила вчерашний удар по многоэтажке "Аль-Джала" в Секторе Газа. В этой башне были офисы международных СМИ, в частности американского агентства Associated Press.

Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ на странице в Twitter .

Как пояснили израильские военные, в башне "Аль-Джала" находился оперативный штаб военной разведки боевиков ХАМАС. По данным ЦАХАЛ, штаб собирал информацию об ударах по Израилю, изготовлял оружие и размещал оборудование, чтобы помешать операциям израильской армии.

"Мы предупредили гражданских в здании о нанесении удара, опасаясь за их безопасность, и дали им достаточно времени для безопасной эвакуации. ХАМАС и "Исламский джихад" использовали это время для эвакуации своих вещей из здания. Мы были готовы заплатить эту цену, чтобы не нанести вреда гражданским", - заявили в ЦАХАЛ.

В израильской армии отметили, что ХАМАС "предпочитает прятаться среди мирных жителей", когда совершает нападения на Израиль, но это не дает боевикам "иммунитета от ударов ЦАХАЛ".