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Силы Израиля разрушили дома высокопоставленных боевиков ХАМАСа

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Израиль, Воскресенье 16 мая 2021 00:23
Силы Израиля разрушили дома высокопоставленных боевиков ХАМАСа Фото: дома были задействованы в террористической инфраструктуре (twitter.com/paldf)
Автор: Даша Харченко

Израильские ВВС атаковали дома двух высокопоставленных боевиков ХАМАСа. Говорится о Тисаре Мабашаре, командире "батальона", действующего в Хан-Юнисе, и Ази Тамаа, командире "бригады" боевиков из города Дир аль-Балах.

Об этом сообщает newsru.co.il.

Дома были задействованы в террористической инфраструктуре и использовались как склады для хранения оружия.

"Их разрушение – удар по военному потенциалу ХАМАСа", - подчеркивает пресс-служба ЦАХАЛа.

Напомним, боевое крыло контролирующего Сектор Газа движения ХАМАС объявило о приостановке ракетных ударов по Тель-Авиву на два часа. Приказ об этом отдал начальник генштаба группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" Мухаммад Аль-Дейфа.

Отметим, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. По данным на вечер 14 мая, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе около 40 детей.

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