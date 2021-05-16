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Ізраїль пояснив удар по вежі в Газі: там був штаб військової розвідки ХАМАС

Автор: Дмитро Левицький

Армія оборони Ізраїлю пояснила вчорашній удар по багатоповерхівці "Аль-Джала" в Секторі Газа. У цій вежі були офіси міжнародних ЗМІ, зокрема американського агентства Associated Press.

Про це йдеться у заяві ЦАХАЛ на сторінці в Twitter.

Як пояснили ізраїльські військові, у вежі "Аль-Джала" перебував оперативний штаб військової розвідки бойовиків ХАМАС. За даними ЦАХАЛ, штаб збирав інформацію про удари по Ізраїлю, виготовляв зброю та розміщував обладнання, щоб завадити операціям ізраїльської армії.

"Ми попередили цивільних в будівлі про завдання удару, побоюючись за їхню безпеку, та дали їм достатньо часу для безпечної евакуації. ХАМАС та "Ісламський джихад" використовували цей час для евакуації своїх речей з будівлі. Ми були готові заплатити цю ціну, щоб не завдати шкоди цивільним", - заявили в ЦАХАЛ.

В ізраїльській армії наголосили, що ХАМАС "воліє ховатися серед мирних жителів", коли здійснює напади на Ізраїль, але це не дає бойовикам "імунітету від ударів ЦАХАЛ".

Нагадаємо, в ООН висловили стурбованість з приводу удару ЦАХАЛ по вежі "Аль-Джала", де розміщувалися редакції ЗМІ. Генсек ООН нагадав всім сторонам конфлікту, що подібні удари порушують міжнародне право.

Додамо, вчора ЦАХАЛ також знищив декілька будинків високопоставлених бойовиків ХАМАС в Секторі Газа.

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Новини України ІзраїльСектор ГазаобстрелконфликтХАМАС