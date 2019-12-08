Израиль обстрелял сектор Газа в ответ на ракеты

Вечером субботы, 7 декабря, с территории сектора Газа в сторону Израиля были выпущены 3 ракеты, в ответ израильская авиация нанесла удары по позициям ХАМАС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Армии обороны Израиля в Twitter.

Как сообщается, в сторону израильских населенных пунктов были выпущены 3 ракеты с территории сектора Газа. Ракеты были перехвачены комплексами противовоздушной обороны.

В ответ истребители и штурмовики воздушно-военных сил Израиля нанесли серию ударов по позициям палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа.

Напомним, вечером 26 ноября израильская армия сообщила, что по территории Израиля запустили две ракеты из сектора Газа. Одну ракету сбили. После ракетного обстрела Авиация израильской армии атаковала несколько целей террористической организации ХАМАС в южной части сектора Газа. Перед этой атакой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал жесткий ответ на ракетный обстрел.

Также РБК-Украина писало, что 12 ноября между Израилем и палестинскими боевиками возобновились боевые действия. Тогда в результате ударов израильской армии по объектам инфраструктуры палестинских боевиков погибли более 30 человек, минимум треть из которых - мирные жители.