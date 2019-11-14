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Число погибших из-за обстрелов Израиля территории сектора Газа взросло до 32

Новости » Общество     14.11.2019 - 04:55
Число погибших из-за обстрелов Израиля территории сектора Газа взросло до 32
Иллюстративное фото: военные Израиля (flickr.com-Israel/Defense Forces)

Треть из них - мирные жители

В результате новых обстрелов Израиля территории сектора Газа погибли еще шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что все погибшие были гражданскими лицами, среди которых были медицинские работники. Таким образом число погибших за последние 48 часов увеличилось до 32 человек.

"Медики сказали, что 32 палестинца были убиты, по крайней мере треть из них мирные жители", - говорится в сообщении.

Среди убитых в четверг в результате нападения на дом в Дейр-эль-Балахе были женщина и ребенок. Еще 12 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что количество погибших за два дня увеличилось до 18.

РБК-Украина писало, что 12 ноября между Израилем и палестинскими боевиками возобновились боевые действия. Причиной стала ликвидация Израилем одного из командиров палестинской группировки "Исламский Джихад" Баху Абу аль-Атта во время удара в Газе. В заявлении "Исламского джихада" говорится, что жена аль-Атты также была убита во время взрыва, а сам боевик совершил "героическое действие", когда его ликвидировали.

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