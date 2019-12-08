Ізраїль обстріляв сектор Газа у відповідь на ракети

Ввечері суботи, 7 грудня, з території сектору Газа в бік Ізраїлю було випущено 3 ракети, у відповідь ізраїльська авіація завдала ударів по позиціям ХАМАС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

Як повідомляється, в бік ізраїльських населених пунктів було випущено 3 ракети з території сектору Газа. Ракети було перехоплено комплексами протиповітряної оборони.

У відповідь винищувачі та штурмовики повітряно-військових сил Ізраїлю завдали серії ударів по позиціям палестинського угрупування ХАМАС у секторі Газа.

Нагадаємо, ввечері 26 листопада ізраїльська армія повідомила, що по території Ізраїлю запустили дві ракети з сектора Газа. Одну ракету збили. Після ракетного обстрілу Авіація ізраїльської армії атакувала кілька цілей терористичної організації ХАМАС у південній частині сектора Газа. Перед цією атакою прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв жорстку відповідь на ракетний обстріл.

Також РБК-Україна писало, що 12 листопада між Ізраїлем і палестинськими бойовиками поновилися бойові дії. Тоді в результаті ударів ізраїльської армії по об'єктах інфраструктури палестинських бойовиків загинули понад 30 людей, мінімум третина з яких - мирні жителі.