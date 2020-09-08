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Израиль и ОАЭ подпишут соглашение о нормализации отношений при участии Трампа

Автор: РБК-Украина

В следующий вторник, 15 сентября, представители руководства Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов подпишут соглашение о полной нормализации отношений между двумя странами. Подписание документа состоится при участии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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Об этом сообщает Reuters.

Представитель Белого дома сообщил, что делегации двух стран возглавят премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

Напомним, в середине августа Израиль и ОАЭ согласовали мирное соглашение. Согласно ему, Израиль не будет объявлять суверенитет над всем западным берегом реки Иордан, а мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима.

Кроме того, Израиль и ОАЭ впервые запустили прямую телефонную связь.

Добавим, что Израиль отправил первый в истории прямой авиарейс в ОАЭ.

Также Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились сотрудничать в сфере финансов.

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Новости Украины Объединенные Арабские ЭмиратысоглашениеИзраильДональд Трамп