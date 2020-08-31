Израиль отправил первый в истории прямой авиарейс в ОАЭ

Фото: посадка на исторический рейс из Тель-Авива в Абу-Даби (twitter com/netanyahu)

Сегодня, 31 августа 2020 года, Израиль отправил первый в истории прямой авиарейс в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). На борту - дипломатические делегации Израиля и США, которые проведут переговоры с представителями ОАЭ.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Сообщается, что сегодня в 11:21 по Тель-Авиву (время совпадает с киевским) в Абу-Даби вылетел самолет израильской авиакомпании El Al. Это первый в истории коммерческий рейс из Израиля в ОАЭ. Самолет с делегациями во главе с советником премьер-министра Израиля по нацбезопасности Меиром Бен-Шабатом и советником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером приземлится через три с половиной часа.

"Впервые зарегистрированный в Израиле самолет пролетит над Саудовской Аравией и после беспосадочного полета из Израиля приземлится в ОАЭ", - сказал командир экипажа Таль Беккер.

Ожидается, что совместная делегация примет участие в рабочих встречах по ряду вопросов накануне подписания соглашений между Израилем и ОАЭ о сотрудничестве в гражданской и экономической сферах.

"Мы собираемся сесть на исторический рейс, первый в истории коммерческий рейс между Израилем и арабской страной Персидского залива. Хотя это исторический полет, мы надеемся, что он положит начало еще более историческому путешествию на Ближний Восток и за его пределы", - заявил перед вылетом старший советник Белого дома Джаред Кушнер.

Отметим, в мае 2020 года впервые в истории в Израиле приземлился самолет из ОАЭ. Тот рейс доставлял гуманитарную помощь для Палестины.

Напомним, в середине августа стало известно, что Израиль и ОАЭ согласовали мирное соглашение. Согласно нему, Израиль не будет объявлять суверенитет над всем западным берегом реки Иордан, а мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима. Кроме того, стороны обязуются продолжать усилия для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Практически сразу после этого Израиль и ОАЭ впервые запустили прямую телефонную связь.