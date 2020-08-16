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Израиль и ОАЭ впервые запустили прямую телефонную связь

Тель-Авив, Воскресенье 16 августа 2020 21:23
Израиль и ОАЭ впервые запустили прямую телефонную связь
Фото: Израиль и ОАЭ (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Израиль м ОАЭ продолжают сближение  

После объявления о мирном соглашении между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) стороны впервые наладили прямую телефонную связь. Также ОАЭ сняли блокировку с израильских сайтов.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Израиля.

Сообщается, что министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази на переговорах с коллегой из ОАЭ шейхом Абдуллой Бен Заидом договорился установить прямой двусторонний канал связи. В заявлении МИД ОАЭ говорится, что между странами открыли прямые линии телефонной связи.

Как пишут местные СМИ, журналисты Associated Press в Иерусалиме и Дубае уже получили возможность созваниваться, как со стационарных, так и с мобильных телефонов. Кроме того, Министерство связи ОАЭ объявило об открытии доступа к израильским интернет-сайтам.

Напомним, на этой неделе Израиль и ОАЭ согласовали мирное соглашение; по его условиям, мусульмане получат свободный доступ к святыням в Иерусалиме.

Кроме того, Израиль в рамках этого соглашения отказался от аннексии палестинских территорий.

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