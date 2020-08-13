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Израиль и ОАЭ согласовали мирное соглашение: условия

Четверг 13 августа 2020 18:10
Израиль и ОАЭ согласовали мирное соглашение: условия
Фото: флаги ОАЭ и Израиля (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

ОАЭ стали первой страной Персидского залива с дипломатическими отношениями с Израилем

Израиль согласовал условия мирного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Таким образом, ОАЭ стали первым государством Персидского залива, которое имеет дипломатические отношения с Израилем.

Об этом в Twitter написал президент США, которые выступали в качестве посредника, Дональд Трамп.

Согласно документу, Израиль не будет объявлять суверенитет над всем западным берегом реки Иордан, а мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима. Также в рамках соглашения стороны продолжать свои усилия в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта с другими странами Персидского залива.

"Президент Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и шейх Мохаммед бин Зайед, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего Объединенных Арабских Эмиратов говорили сегодня и договорились о полной нормализации отношений между Израилем и Объединенными арабскими Эмиратами", - говорится в документе.

В ближайшие недели делегации Израиля и ОАЭ должны встретиться для подписания ряда двухсторонних соглашений.

Израиль и ОАЭ согласовали мирное соглашение: условия

Напомним, в октябре 2019 года в правительстве Израиля заявили, что планируют заключить соглашение о ненападении с арабскими странами Персидского залива.

Также РБК-Украина писало, что в начале года израильтянам впервые разрешили совершать поездки в Саудовскую Аравию.

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