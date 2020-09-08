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Ізраїль і ОАЕ підпишуть угоду про нормалізацію відносин за участі Трампа

Автор: РБК-Україна

Наступного вівторка, 15 вересня, представники керівництва Ізраїлю та Об'єднаних Арабських Еміратів підпишуть угоду про повну нормалізацію відносин між двома країнами. Підписання документа відбудеться за участю президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

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Про це повідомляє Reuters.

Представник Білого дому повідомив, що делегації двох країн очолять прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і міністр закордонних справ ОАЕ Абдалла бен Заїд Аль Нахайян.

Нагадаємо, в середині серпня Ізраїль і ОАЕ погодили мирна угода. Згідно з ним, Ізраїль не буде оголошувати суверенітет над усім західним берегом річки Йордан, а мусульмани зможуть вільно відвідувати святині Єрусалиму.

Крім того, Ізраїль і ОАЕ вперше запустили прямий телефонний зв'язок.

Додамо, що Ізраїль відправив перший в історії прямий авіарейс в ОАЕ.

Також Ізраїль і Об'єднані Арабські Емірати домовилися співпрацювати у сфері фінансів.

Прогноз погоди
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