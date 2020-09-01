Израиль и ОАЭ будут сотрудничать в сфере финансов

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились сотрудничать в сфере финансов. Стороны согласились создать совместный комитет для сотрудничества в банковской и финансовой сферах.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Соответствующая договоренность была достигнута на встрече делегаций двух стран в Абу-Даби.

По словам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, страны таким образом стремятся наладить "сотрудничество в сфере финансовых услуг и устранить барьеры для инвестиций".

Нетаньяху отметил, что Израиль и ОАЭ также будут сотрудничать в области банковских услуг и регулирования платежей.

Напомним, в середине августа Израиль и ОАЭ согласовали мирное соглашение. Согласно ему, Израиль не будет объявлять суверенитет над всем западным берегом реки Иордан, а мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима.

Кроме того, Израиль и ОАЭ впервые запустили прямую телефонную связь.

Добавим, что Израиль отправил первый в истории прямой авиарейс в ОАЭ.