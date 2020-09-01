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Ізраїль і ОАЕ будуть співпрацювати у сфері фінансів

Автор: РБК-Україна

Ізраїль і Об'єднані Арабські Емірати домовилися співпрацювати у сфері фінансів. Сторони погодилися створити спільний комітет для співробітництва в банківській та фінансовій сферах.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Відповідна домовленість була досягнута на зустрічі делегацій двох країн в Абу-Дабі.

За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, країни таким чином прагнуть налагодити "співпраця у сфері фінансових послуг і усунути бар'єри для інвестицій".

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Нетаньяху зазначив, що Ізраїль і ОАЕ також будуть співпрацювати в області банківських послуг та регулювання платежів.

Нагадаємо, в середині серпня Ізраїль і ОАЕ погодили мирна угода. Згідно з ним, Ізраїль не буде оголошувати суверенітет над усім західним берегом річки Йордан, а мусульмани зможуть вільно відвідувати святині Єрусалиму.

Крім того, Ізраїль і ОАЕ вперше запустили прямий телефонний зв'язок.

Додамо, що Ізраїль відправив перший в історії прямий авіарейс в ОАЕ.

Прогноз погоди
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Новини України ІзраїльОб'єднані Арабські Еміратифінансисотрудничество