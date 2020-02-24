Израиль массово высылает граждан Южной Кореи из-за коронавируса

Из-за опасения инфицирования коронавирусом COVID-19 Израиль высылает из страны граждан Южной Кореи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Сообщается, что с воскресенья 23 февраля Израиль покинули больше 600 граждан Южной Кореи на специальных рейсах. Большинство из них - туристы. Еще около 800-900 человек остается в стране.

Ранее в Израиле новым коронавирусом COVID-19 заболел человек, эвакуированный с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии. Также сообщалось об инфицировании вирусом израильского посла в Китае Цви Хейфеца, который летел одним рейсом из Тель-Авива в Сеул с туристами из Южной Кореи.

Напомним, сегодня власти Южной Кореи сообщили о 231 новом случае заболевания коронавирусом. Всего по состоянию на 24 февраля в Южной Корее известно о 833 случаях инфицирования, 8 человек умерли.

Также РБК-Украина сообщало, что Южная Корея повысила уровень опасности до самого высокого после вспышки китайского коронавируса нового типа в стране.