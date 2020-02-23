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Посла Израиля поместили на карантин после полета с больными коронавирусом

Новости » Общество     23.02.2020 - 17:15
Посла Израиля поместили на карантин после полета с больными коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Посол в настоящее время хорошо себя чувствует и продолжил работу, после того как прибыл в Пекин

Израильского посла в Китае Цви Хейфеца, который летел одним рейсом из Тель-Авива в Сеул с туристами из Южной Кореи, у которых позднее выявили новый коронавирус, поместили на карантин в Пекине. Об этом со ссылкой на МИД Израиля сообщила газета South China Morning Post.

Сообщается, что посол вылетел в Сеул 15 февраля, на борту лайнера вместе с ним находились девять туристов из Южной Кореи, возвращавшихся из отпуска. Хейфец сидел в бизнес-классе, находясь на некотором расстоянии от туристов, и весь полет провел в защитной маске.

Сейчас посол хорошо себя чувствует и продолжил работу, после того как прибыл в Пекин, сообщили в посольстве.

"Есть вероятность, что южнокорейские туристы заболели уже после возвращения на родину", - добавили в посольстве.

Напомним, РБК-Украина писало, что за последние сутки, 22 февраля, число инфицированных коронавирусом за пределами материкового Китая выросло на 202 и достигло показателя 1402.

Кроме того, выросло число жертв коронавируса за пределами Китая. Умерли 11 человек. Смертельные случаи уже были зафиксированы в Японии, Южной Корее, Италии, Франции, Иране, на Филиппинах. В двух новых странах выявлен коронавирус. Это - Ливан и Израиль. Всего болезнь была обнаружена в 28 странах.

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