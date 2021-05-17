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Израиль ликвидировал одного из командиров "Исламского джихада"

Автор: Игорь Литвиненко

Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности (ШАБАК) успешно провели совместную операцию по ликвидации командира северного округа "Бригад Аль-Кудса", что является военным крылом "Исламского джихада", Хусам Абу Арбид. Он отвечал за обстрелы израильских городов противотанковыми ракетами.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Абу Арбид занимал пост командира "Бригад Аль-Кудса" более 15 лет.

"По данным палестинских источников, израильские ВВС атаковали три автомобиля на перекрестке Абу-Хасира в городе Газа. В результате этой атаки был убит Хусам Абу Арбид и еще двое боевиков", - сообщает издание.

Первая попытка ликвидации Абу Арбида была предпринята Израилем в мае 2019 года.

Ранее РБК-Украина писало, что группировки ХАМАС и "Исламский джихад" за время эскалации конфликта выпустили по Израилю более трех тысяч ракет.

Также американский президент Джо Байден заявил, что США продолжат вести переговоры с участниками конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, "стороны в равной степени заслуживают жить в безопасности".

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