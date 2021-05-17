США продолжат вести переговоры с участниками конфликта на Ближнем Востоке, - Байден
Власти США продолжат вести переговоры с Израилем и представителями группировок в Секторе Газа для урегулирования ближневосточного конфликта. Об этом заявил президент США Джо Байден.
Его цитирует Gulf News.
Администрация намерена продолжать взаимодействие с палестинцами, израильтянами и другими региональными партнерами для достижения стабильного периода спокойствия, отметил глава государства.
"Мы также считаем, что стороны в равной степени заслуживают жить в безопасности и защищенности и пользоваться в равной мере свободой, процветанием и демократией", - добавил президент.
Напомним, в Израиле вновь разгорелся конфликт с боевиками ХАМАС, которые действуют на территории Сектора Газа. Каждый день стороны конфликта обмениваются обстрелами, в результате которых гибнут гражданские, подробнее - в материале "Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт".
Добавим, США предлагали провести заседание Совбеза ООН по ситуации в Израила. В Вашингтоне объясняли, что такая задержка позволит дипломатии "произвести определенный эффект".