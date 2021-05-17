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США продолжат вести переговоры с участниками конфликта на Ближнем Востоке, - Байден

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Вашингтон, Понедельник 17 мая 2021 03:21
США продолжат вести переговоры с участниками конфликта на Ближнем Востоке, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Власти США продолжат вести переговоры с Израилем и представителями группировок в Секторе Газа для урегулирования ближневосточного конфликта. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Его цитирует Gulf News.

Администрация намерена продолжать взаимодействие с палестинцами, израильтянами и другими региональными партнерами для достижения стабильного периода спокойствия, отметил глава государства.

"Мы также считаем, что стороны в равной степени заслуживают жить в безопасности и защищенности и пользоваться в равной мере свободой, процветанием и демократией", - добавил президент.

Напомним, в Израиле вновь разгорелся конфликт с боевиками ХАМАС, которые действуют на территории Сектора Газа. Каждый день стороны конфликта обмениваются обстрелами, в результате которых гибнут гражданские, подробнее - в материале "Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт".

Добавим, США предлагали провести заседание Совбеза ООН по ситуации в Израила. В Вашингтоне объясняли, что такая задержка позволит дипломатии "произвести определенный эффект".

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