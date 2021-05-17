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Ізраїль ліквідував одного з командирів "Ісламського джихаду"

Автор: Ігор Литвиненко

Армія оборони Ізраїлю і загальна служба безпеки (ШАБАК) успішно провели спільну операцію з ліквідації командира Північного округу "Бригад Аль-Кудса", що є військовим крилом "Ісламського джихаду", Хусам Абу Арбід. Він відповідав за обстріли ізраїльських міст протитанковими ракетами.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Абу Арбід займав пост командира "Бригад Аль-Кудса" більше ніж 15 років.

"За даними палестинських джерел, ізраїльські ВПС атакували три автомобілі на перехресті Абу-Хасіра в місті Газа. В результаті цієї атаки був убитий Хусам Абу Арбід і ще двоє бойовиків", - повідомляє видання.

Перша спроба ліквідації Абу Арбіда була зроблена Ізраїлем в травні 2019 року.

Раніше РБК-Україна писало, що угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад" за час ескалації конфлікту випустили по Ізраїлю понад три тисячі ракет.

Також американський президент Джо Байден заявив, що США продовжать вести переговори з учасниками конфлікту на Близькому Сході. За його словами, "сторони в рівній мірі заслуговують жити в безпеці".

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