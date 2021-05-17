Ізраїль ліквідував одного з командирів "Ісламського джихаду"

Армія оборони Ізраїлю і загальна служба безпеки (ШАБАК) успішно провели спільну операцію з ліквідації командира Північного округу "Бригад Аль-Кудса", що є військовим крилом "Ісламського джихаду", Хусам Абу Арбід. Він відповідав за обстріли ізраїльських міст протитанковими ракетами.

Про це повідомляє Newsru.co.il .

Абу Арбід займав пост командира "Бригад Аль-Кудса" більше ніж 15 років.

"За даними палестинських джерел, ізраїльські ВПС атакували три автомобілі на перехресті Абу-Хасіра в місті Газа. В результаті цієї атаки був убитий Хусам Абу Арбід і ще двоє бойовиків", - повідомляє видання.

Перша спроба ліквідації Абу Арбіда була зроблена Ізраїлем в травні 2019 року.